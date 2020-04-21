До Антарктиди прибули українські експедитори – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Учасники 25-ї української антарктичної експедиції сьогодні дібралися до станції “Академік Вернадський”. Після розвантаження багажу учасники 24 експедиції відправляться додому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН України.
“Учасники 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) подолали останній відрізок шляху до Антарктиди та дісталися станції „Академік Вернадський“. Після 6 днів дороги кораблем команда прибула на острів Галіндез пізно вночі (за київським часом) сьогодні, 21 квітня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через карантинні обмеження команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Лише завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств і дипломатичних установ 25-ту УАЕ вдалося доправити до Чилі наприкінці березня. Там вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня нарешті вирушили на станцію “Академік Вернадський”.
“Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження кораблю. У Чилі на нього погрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального. Однак, за словами самих учасників експедиції, попри погану погоду, вони мають чудовий, святковий настрій, з яким працювати набагато простіше. Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне довгоочікувану подорож додому”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, на Великдень на українську антарктичну станцію ім. Вернадського мали прибути зимувальники 25-ої Української антарктичної експедиції, які змінять 24-у УАЕ та літній сезонний загін.