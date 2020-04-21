В Антарктиду прибыли украинские экспедиторы - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Участники 25-й украинской антарктической экспедиции сегодня добрались до станции “Академик Вернадский”. После разгрузки багажа участники 24 экспедиции отправятся домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.
“Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались станции „Академик Вернадский“. После 6 дней пути кораблем команда прибыла на остров Галиндез поздно ночью (по киевскому времени) сегодня, 21 апреля 2020 года”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что через карантин команда не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Только благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию “Академик Вернадский”.
“Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля. В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего. Однако, по словам самих участников экспедиции, несмотря на плохую погоду, они имеют прекрасное, праздничное настроение, с которым работать гораздо проще. После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию 25-й экспедиции и начнет долгожданное путешествие домой”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, на Пасху на украинскую антарктическую станцию им. Вернадского должны были прибыть зимовальники 25-й Украинской антарктической экспедиции, которые изменят 24-ю УАЭ и летний сезонный отряд.