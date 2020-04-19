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На Великдень на антарктичну станцію має прибути новий загін українських полярників

На Великдень на антарктичну станцію має прибути новий загін українських полярників

Київ • УНН

 • 13335 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні на Великдень на українську антарктичну станцію ім. Вернадського мають прибути зимувальники 25-ої Української антарктичної експедиції, які змінять 24-у УАЕ та літній сезонний загін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

"Тим часом сьогодні має відбутися невеличке, але довгоочікуване чудо - сьогодні на станцію мають прибути зимувальники 25-ої Української антарктичної експедиції, які змінять 24-у УАЕ та літній сезонний загін", йдеться у повідомленні.

На станції сподіваються, що вже ввечері неділі дві возз’єднані команди матимуть змогу святкувати це світлий день разом.

Станційна церква Св. Володимира в Антарктиді сьогодні є єдиним храмом Помісної Православної Церкви України, де відбулося повноцінне особисте святкове богослужіння і віряни мали змогу святкувати всі разом.

Нагадаємо, українські полярники 14 квітня завершили обсервацію у Чилі та вирушили до Антарктиди.

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