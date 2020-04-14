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Українські полярники завершили обсервацію у Чилі та вирушили до Антарктиди

Українські полярники завершили обсервацію у Чилі та вирушили до Антарктиди

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Команда 25-ї Української антарктичної експедиції успішно завершила двотижневу обсервацію в Чилі та вирушила до Антарктиди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

“Команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) успішно завершила двотижневу обсервацію в Чилі та вирушила до Антарктиди. Їхній від’їзд на судні „Бетанзос“ відбувся о 05:45 (за київським часом) сьогодні, 14 квітня 2020 року, з порту Пунта-Аренас”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що цьому передувало завантаження протягом кількох діб 6 фур із продуктами, пальним та обладнанням. Також була проведена ретельна дезінфекція судна та вантажу, адже Антарктида досі лишається єдиним континентом, вільним від COVID-19.

Очікується, що до кінця тижня команда має дійти до української антарктичної станції “Академік Вернадський” через штормову протоку Дрейка. Далі заплановано приблизно 5 днів на розвантаження та стільки ж — на повернення на материк учасників 24-ї УАЕ.

“Зусиллями наших дипломатів маємо домовленість, що уряд Чилі впустить нашу експедицію, яка вже понад рік пропрацювала в Антарктиді, на свою територію. Звідти потім буде організована їхня відправка в Україну. Шляхи цього останнього етапу ще узгоджуються та залежать від того, як буде розвиватись ситуація з карантином в Україні та інших країнах на шляху додому”, — повідомив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Нагадаємо, українські полярники на обсервації знімали відео про плани роботи в Антарктиді.

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