Українські полярники завершили обсервацію у Чилі та вирушили до Антарктиди
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Команда 25-ї Української антарктичної експедиції успішно завершила двотижневу обсервацію в Чилі та вирушила до Антарктиди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
“Команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) успішно завершила двотижневу обсервацію в Чилі та вирушила до Антарктиди. Їхній від’їзд на судні „Бетанзос“ відбувся о 05:45 (за київським часом) сьогодні, 14 квітня 2020 року, з порту Пунта-Аренас”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що цьому передувало завантаження протягом кількох діб 6 фур із продуктами, пальним та обладнанням. Також була проведена ретельна дезінфекція судна та вантажу, адже Антарктида досі лишається єдиним континентом, вільним від COVID-19.
Очікується, що до кінця тижня команда має дійти до української антарктичної станції “Академік Вернадський” через штормову протоку Дрейка. Далі заплановано приблизно 5 днів на розвантаження та стільки ж — на повернення на материк учасників 24-ї УАЕ.
“Зусиллями наших дипломатів маємо домовленість, що уряд Чилі впустить нашу експедицію, яка вже понад рік пропрацювала в Антарктиді, на свою територію. Звідти потім буде організована їхня відправка в Україну. Шляхи цього останнього етапу ще узгоджуються та залежать від того, як буде розвиватись ситуація з карантином в Україні та інших країнах на шляху додому”, — повідомив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.
Нагадаємо, українські полярники на обсервації знімали відео про плани роботи в Антарктиді.