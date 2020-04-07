Українські полярники на обсервації знімають відео про плани роботи в Антарктиді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Поки учасники 25-ї Української антарктичної експедиції перебувають на обсервації в Чилі, вони вирішили записати відео, чим займатимуться на станції “Академік Вернадський”. Про це у своєму Telegram-каналі повідомило Міністерство освіти та науки, передає УНН.
“Наші полярники та полярниці записують для вас короткі відео про те, що планують робити на станції”, — йдеться у повідомленні.
Так, перше відео вийшло з озонометристом Анною Соїною, науковицею з Харкова. В Антарктиді досліджуватиме озонову діру.
На станції науковиця також планує вишити для колег картину.
Раніше УНН писав, що в Чилі доправили учасників 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які повинні замінити на станції “Академік Вернадський” своїх колег.
Як повідомлялося в УНН, до складу щорічної 25-ї експедиції входять 12 учасників — 10 чоловіків і 2 жінки.