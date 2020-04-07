Украинские полярники на обсервации снимают видео о планах работы в Антарктиде

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Пока участники 25-й Украинской антарктической экспедиции находятся на обсервации в Чили, они решили записать видео, чем будут заниматься на станции "Академик Вернадский". Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство образования и науки, передает УНН.