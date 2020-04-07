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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88832 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101132 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103268 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102471 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110643 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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4 марта, 15:53 • 131451 просмотра

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Украинские полярники на обсервации снимают видео о планах работы в Антарктиде

Украинские полярники на обсервации снимают видео о планах работы в Антарктиде

Киев  •  УНН

 • 13505 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Пока участники 25-й Украинской антарктической экспедиции находятся на обсервации в Чили, они решили записать видео, чем будут заниматься на станции "Академик Вернадский". Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство образования и науки, передает УНН.

"Наши полярники и полярницы записывают для вас короткие видео о том, что планируют делать на станции", - говорится в сообщении.

Так, первое видео получилось с озонометристом Анной Соин, ученой из Харькова. В Антарктиде будет исследовать озоновую дыру.

На станции ученая также планирует вышить для коллег картину.

Ранее УНН писал, что в Чили доставили участников 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые должны заменить на станции "Академик Вернадский" своих коллег.

Как сообщалось в УНН, в состав ежегодной 25-й экспедиции входят 12 участников - 10 мужчин и 2 женщины.

Украинские Национальные Новости

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