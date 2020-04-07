Украинские полярники на обсервации снимают видео о планах работы в Антарктиде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Пока участники 25-й Украинской антарктической экспедиции находятся на обсервации в Чили, они решили записать видео, чем будут заниматься на станции "Академик Вернадский". Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство образования и науки, передает УНН.
"Наши полярники и полярницы записывают для вас короткие видео о том, что планируют делать на станции", - говорится в сообщении.
Так, первое видео получилось с озонометристом Анной Соин, ученой из Харькова. В Антарктиде будет исследовать озоновую дыру.
На станции ученая также планирует вышить для коллег картину.
Ранее УНН писал, что в Чили доставили участников 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые должны заменить на станции "Академик Вернадский" своих коллег.
Как сообщалось в УНН, в состав ежегодной 25-й экспедиции входят 12 участников - 10 мужчин и 2 женщины.