Молодь та новачки: у МОН визначили учасників ювілейної антарктичної експедиції

КИЇВ. 20 січня. УНН. Зимувальний загін ювілейної, 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) наполовину буде складатись з новачків та буде наймолодшим за всі роки, до нього також увійдуть 2 жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства освіти та науки України.