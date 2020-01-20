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Молодь та новачки: у МОН визначили учасників ювілейної антарктичної експедиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Зимувальний загін ювілейної, 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) наполовину буде складатись з новачків та буде наймолодшим за всі роки, до нього також увійдуть 2 жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства освіти та науки України.

Молодь та новачки: у МОН визначили учасників ювілейної антарктичної експедиції

Так, склад зимувальників 25-ї УАЕ конкурсна комісія визначила сьогодні, 20 січня 2020 року.

"Загін вирушить на станцію у березні 2020-го і працюватиме там впродовж року. В ньому традиційно буде 12 учасників – 7 науковців, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку. Керівником 25-ї УАЕ обрано Юрія Отрубу, досвідченого фахівця Національного антарктичного центру МОН. Для нього це буде вже шоста зимівка на станції "Академік Вернадський"", - йдеться у повідомленні.

До списку основного складу 25-ї УАЕ увійшли:


1. Салганський Олександр Олексійович – біологічні дослідження, Київ, третя зимівка, 1987 р.н.
2. Прекрасна Євгенія Петрівна – біологічні дослідження, Київ, перша зимівка, 1989 р.н.
3. Отруба Юрій Сергійович – геолого-геофізичні дослідження, Київ, шоста зимівка, 1986 р.н. (керівник експедиції)
4. Артеменко Ігор Геннадійович – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Київ, перша зимівка, 1981 р.н.
5. Жуковський Вадим Кирилович – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Одеса, друга зимівка, 1981 р.н.
6. Соіна Анна Вікторівна – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Харків, перша зимівка, 1982 р.н.
7. Сопін Андрій Олександрович – геокосмічні дослідження, Харків, друга зимівка, 1982 р.н.
8. Омельянович Василь Миколайович – кухар, Малин, п'ята зимівка, 1985 р.н.
9. Білоус Максим Вікторович – системний механік, Шепетівка, перша зимівка, 1982 р.н.
10. Лішенко Юрій Юрійович – дизеліст-електрик, Харків, третя зимівка, 1975 р.н.
11. Прокопчук Євгеній Володимирович – системний адміністратор зв’язку, Буча, перша зимівка, 1984 р.н.
12. Дейнека Ігор Вікторович – лікар, Рівне, перша зимівка, 1982 р.н.

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"Ця команда полярників має кілька особливостей. Зокрема, це наймолодший склад експедиції за всі роки. Середній вік учасників – 37 років. Ми хочемо дати молоді якомога більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал. І з тієї ж причини половина складу є "новачками", тобто вперше їдуть на рік працювати в Антарктиду. Водночас, друга частина експедиції – це досвідчені полярники", – пояснив очільник Національного антарктичного центру МОН Євген Дикий.

Він нагадав, що торік було знято тривале обмеження щодо участі у річних антарктичних експедиціях жінок, і зараз на станції "Академік Вернадський" працюють Оксана Савенко, вчена-біолог, та Наталія Бабій, лікарка.

До 25-ї УАЕ теж увійшли 2 жінки: Євгенія Прекрасна, науковиця-біолог, та Анна Соіна, дослідниця гідрометеорології та океанографії.

Зазначається, що у кожного з основних учасників також є дублер – на випадок, якщо до відправки експедиції трапиться непередбачувана ситуація і хтось з основного складу буде змушений відмовитись від зимівлі.

Тепер на відібраних учасників чекає спеціальний кількаденний тренінг, де вони засвоюватимуть навички, потрібні для життя і роботи на станції "Академік Вернадський".

Повідомляється, що відбір у 25-ту УАЕ було оголошено на початку жовтня 2019 року, і податися на конкурс міг кожен охочий. Загалом надійшло 88 заявок: 66 від чоловіків та 22 – від жінок. Сама процедура відбору мала кілька етапів, зокрема, психологічне тестування, медогляд тощо.

Раніше УНН писав, що кількість охочих взяти участь в антарктичній експедиції України подвоїлася.

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