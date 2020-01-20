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Молодежь и новички: в МОН определили участников юбилейной антарктической экспедиции

Киев • УНН

 • 16636 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Зимовальный отряд юбилейной, 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) наполовину будет состоять из новичков и будет самым молодым за все годы, в него также войдут 2 женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Украины.

Молодежь и новички: в МОН определили участников юбилейной антарктической экспедиции

Так, состав зимующих 25-й УАЭ конкурсная комиссия определила сегодня, 20 января 2020 года.

"Отряд отправится на станцию в марте 2020-го и работать там в течение года. В нем традиционно будет 12 участников - 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи. Руководителем 25-й УАЭ избран Юрий отрубу, опытного специалиста Национального антарктического центра МОН. Для него это будет уже шестая Зимовки на станции "Академик Вернадский", - говорится в сообщении.

В список основного состава 25-й УАЭ вошли:


1. Салганский Александр Алексеевич - биологические исследования, Киев, третья зимовка, 1987 г.р.
2. Прекрасная Евгения Петровна - биологические исследования, Киев, первая зимовка, 1989 г.р.
3. Отруба Юрий Сергеевич - геолого-геофизические исследования, Киев, шестая зимовка, 1986 г.р. (Руководитель экспедиции)
4. Артеменко Игорь Геннадиевич - гидрометеорологические и океанографические исследования, Киев, первая зимовка, 1981 г.р.
5. Жуковский Вадим Кириллович - гидрометеорологические и океанографические исследования, Одесса, вторая зимовка, 1981 г.р.
6. Соин Анна Викторовна - гидрометеорологические и океанографические исследования, Харьков, первая зимовка, 1982 г.р.
7. Сопин Андрей Александрович - геокосмические исследования, Харьков, вторая зимовка, 1982 г.р.
8. Емельянович Василий Николаевич - повар, Малин, пятая зимовка, 1985 г.р.
9. Белоус Максим Викторович - системный механик, Шепетовка, первая зимовка, 1982 г.р.
10. Лишенко Юрий Юрьевич - дизелист-электрик, Харьков, третья зимовка, 1975 г.р.
11. Прокопчук Евгений Владимирович - системный администратор связи, Буча, первая зимовка, 1984 г.р.
12. Дейнека Игорь Викторович - врач, Ровно, первая зимовка, 1982 г.р.

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"Эта команда полярников имеет несколько особенностей. В частности, это самый молодой состав экспедиции за все годы. Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал. И по той же причине половина состава является" новичками " , то есть впервые едут в год работать в Антарктиду. в то же время, вторая часть экспедиции - это опытные полярники ", - пояснил глава Национального антарктического центра МОН Евгений Дикий.

Он напомнил, что в прошлом году было снято длительное ограничение на участие в годовом антарктических экспедициях женщин, и сейчас на станции "Академик Вернадский" работают Оксана Савенко, ученый-биолог, и Наталья Бабий, врач.

К 25-й УАЭ тоже вошли 2 женщины: Евгения Прекрасная, науковиця-биолог, и Анна Соин, исследовательница гидрометеорологии и океанографии.

Отмечается, что у каждого из основных участников также дублер - на случай, если к отправке экспедиции случится непредвиденная ситуация и кто-то из основного состава будет вынужден отказаться от зимней спячки.

Теперь отобранных участников ждет специальный многодневный тренинг, где они будут усваивать навыки, необходимые для жизни и работы на станции "Академик Вернадский".

Сообщается, что отбор в 25-ю УАЭ было объявлено в начале октября 2019 года, и отправиться на конкурс мог каждый желающий. В общем поступило 88 заявок: 66 от мужчин и 22 - от женщин. Сама процедура отбора было несколько этапов, в частности, психологическое тестирование, медосмотр и др.

Ранее УНН писал, что количество желающих принять участие в антарктической экспедиции Украины удвоилось.

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