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В аеропорту "Бориспіль" відкрилась фотовиставка про життя українців в Антарктиді

Київ • УНН

 • 27824 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні, 19 грудня, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" терміналу D відкрилася перша фотовиставка "Україна в Антарктиді: до 200-річчя відкриття континенту". Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Так, організаторами фотовиставки стали МОН та Національний антарктичний науковий центр.

На виставці можна побачити 12 унікальних фото про Антарктиду та українських полярників, 3D-фотозону, двометрового субантарктичного пінгвіна та полярні артефакти.

За словами Міністра освіти і науки Ганни Новосад, основна ідея виставки — показати роботу наших науковців в Антарктиді, і через це мотивувати молодь до власної дослідницької кар’єри.

"Для нас дуже важливо у своїй роботі зробити так, щоб наука стала зрозумілою, цікавою і привабливою, зокрема для дітей і молоді. Щоб більшість з них обирали саме науковий шлях у своєму житті. Мені здається, що саме Антарктида — такий далекий і ще до кінця незвіданий світ — може стати тим величезним магнітом, який мотивуватиме обирати саме наукову кар'єру", — зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад від час відкриття виставки.

Більшість фото зроблені тими полярниками, які зараз якраз зимують на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Наприклад, керівником експедиції Ігорем Диким чи дослідницею-біологом Оксаною Савенко.

"Це добре, що Інтернет-зв'язок з нашої станції став настільки швидким, що тепер можемо отримувати від наших полярників багато нової інформації в режимі онлайн. У попередні роки ці фото ми чекали б на диску чи флешці. І хоча ця виставка присвячена 200-річчю з часу відкриття Антарктиди, вона — не про минуле, а про майбутнє українських досліджень", — пояснив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

До відкриття виставки також долучилися учні бориспільських шкіл, для яких провели антарктичну вікторину. Зокрема, у дітей запитували, чому білі ведмеді не їдять пінгвінів або чому там немає комах, які літають.

Виставка розташована між гейтами D5 і D6 й перебуватиме в аеропорту до 12 січня 2020 року. Відтак експозицію також планують розміщувати в інших локаціях впродовж всього 2020 року.

Як раніше писалося в УНН, імператорський пінгвін завітав у гості на станцію "Академік Вернадський" до українських полярників.

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