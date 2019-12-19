В аэропорту "Борисполь" открылась фотовыставка о жизни украицев в Антарктиде

Так, организаторами фотовыставки стали МОН и Национальный антарктический научный центр.

На выставке можно увидеть 12 уникальных фото об Антарктиде и украинских полярников, 3D-фотозону, двухметрового субантарктического пингвина и полярные артефакты.

По словам Министра образования и науки Анны Новосад, основная идея выставки - показать работу наших ученых в Антарктиде, и поэтому мотивировать молодежь к собственной исследовательской карьере.

"Для нас очень важно в своей работе сделать так, чтобы наука стала понятной, интересной и привлекательной, в частности для детей и молодежи. Чтобы большинство из них выбирали именно научный путь в своей жизни. Я считаю, что именно Антарктида - такой далекий и еще до конца неизведанный мир - может стать тем огромным магнитом, который будет мотивировать выбирать именно научную карьеру", - отметила Министр образования и науки Анна Новосад от время открытия выставки.

Большинство фото сделаны теми полярниками, которые сейчас как раз зимуют на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Например, руководителем экспедиции Игорем Диким или исследовательницей-биологом Оксаной Савенко.

"Это хорошо, что Интернет-связь с нашей станцией стала настолько быстрой, что теперь можем получать от наших полярников много новой информации в режиме онлайн. В предыдущие годы эти фото мы ждали бы на диске или флешке. И хотя эта выставка посвящена 200-летию со времени открытия Антарктиды, она - не о прошлом, а о будущем украинских исследований", - пояснил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

К открытию выставки также присоединились ученики бориспольских школ, для которых провели антарктическую викторину. В частности, у детей спрашивали, почему белые медведи не едят пингвинов или почему там нет насекомых, которые летают.

Выставка расположена между гейтами D5 и D6 и находиться в аэропорту до 12 января 2020 года. Поэтому экспозицию также планируют размещать в других локациях в течении всего 2020 года.

Как ранее писалось в УНН, императорский пингвин пришел в гости на станцию "Академик Вернадский" к украинским полярникам.