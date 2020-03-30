Попри пандемію коронавірусу, українські полярники вже на шляху до станції "Академік Вернадський"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В Чилі доправили учасників 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які повинні замінити на станції "Академік Вернадський" своїх колег. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОН.

"Україні вдалося доправити в Чилі учасників 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які мають змінити на станції "Академік Вернадський" своїх колег. Сьогодні, 30 березня 2020 року, команда полярників уже перебуває в місті Пунта-Аренас на березі Магеланової протоки", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що відповідно до впроваджених у Чилі обмежень, члени експедиції будуть на обсервації, після чого зможуть продовжити шлях до Антарктиди кораблем.

"На станції на них вже дуже чекають зимівники та зимівниці 24-ї УАЕ, а також сезонний загін дослідників, який нам вдалося туди "закинути" ще в січні-лютому…", - розповів керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Він також наголосив, що відправка 25-ї УАЕ в умовах пандемії COVID-19 та карантину була дуже складною і стала можливою лише завдяки скоординованій роботі багатьох людей та відомств: МОН, МЗС, прикордонників, Нацполіції, НАНЦ, українських представництв у Туреччині, Катарі, Перу, Бразилії та Чилі, уряду Республіки Чилі.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися до Києва.

Як повідомлялося в УНН, до складу щорічної 25-ї експедиції входять 12 учасників – 10 чоловіків і 2 жінки.

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