Попри пандемію коронавірусу, українські полярники вже на шляху до станції "Академік Вернадський"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Чилі доправили учасників 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які повинні замінити на станції "Академік Вернадський" своїх колег. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОН.
"Україні вдалося доправити в Чилі учасників 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які мають змінити на станції "Академік Вернадський" своїх колег. Сьогодні, 30 березня 2020 року, команда полярників уже перебуває в місті Пунта-Аренас на березі Магеланової протоки", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що відповідно до впроваджених у Чилі обмежень, члени експедиції будуть на обсервації, після чого зможуть продовжити шлях до Антарктиди кораблем.
"На станції на них вже дуже чекають зимівники та зимівниці 24-ї УАЕ, а також сезонний загін дослідників, який нам вдалося туди "закинути" ще в січні-лютому…", - розповів керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
Він також наголосив, що відправка 25-ї УАЕ в умовах пандемії COVID-19 та карантину була дуже складною і стала можливою лише завдяки скоординованій роботі багатьох людей та відомств: МОН, МЗС, прикордонників, Нацполіції, НАНЦ, українських представництв у Туреччині, Катарі, Перу, Бразилії та Чилі, уряду Республіки Чилі.
Нагадаємо, через пандемію COVID-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися до Києва.
Як повідомлялося в УНН, до складу щорічної 25-ї експедиції входять 12 учасників – 10 чоловіків і 2 жінки.