Несмотря на пандемию коронавируса, украинские полярники уже на пути к станции "Академик Вернадский"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Чили доставили участников 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые должны заменить на станции "Академик Вернадский" своих коллег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Украине удалось доставить в Чили участников 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые должны заменить на станции "Академик Вернадский" своих коллег. Сегодня, 30 марта 2020 года, команда полярников уже находится в городе Пунта-Аренас на берегу Магелланового пролива", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в соответствии с введенными в Чили ограничениями, члены экспедиции будут на обсервации, после чего смогут продолжить путь в Антарктиду кораблем.
"На станции их уже очень ждут зимовщики и зимовщицы 24-й УАЭ, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда "забросить" еще в январе-феврале...", - рассказал руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Он также отметил, что отправка 25-й УАЭ в условиях пандемии COVID-19 и карантина была очень сложной и стала возможной только благодаря скоординированной работе многих людей и ведомств: МОН, МИДа, пограничников, Нацполиции, НАНЦ, украинских представительств в Турции, Катаре, Перу, Бразилии и Чили, правительства Республики Чили.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), что несколько дней назад отправилась на станцию "Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.
Как сообщалось в УНН, в состав ежегодной 25-й экспедиции входят 12 участников - 10 мужчин и 2 женщины.