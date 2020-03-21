Українські вчені не змогли дістатися Антарктиди через коронавірус

КИЇВ. 21 березня. УНН. Через пандемію COVID-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися в Київ. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОН.