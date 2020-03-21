Украинские ученые не смогли добраться до Антарктиды из-за коронавируса

КИЕВ. 21 марта. УНН. Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), что несколько дней назад отправилась на станцию "Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОН.