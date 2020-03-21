Украинские ученые не смогли добраться до Антарктиды из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), что несколько дней назад отправилась на станцию "Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОН.
"Во время пандемии не просто делать даже обычные вещи. А то, что и обычно непростая операцией, становится иногда почти невозможным. 16 марта команда 25-й УАЭ оперативно отправилась в Антарктиду, пытаясь преодолеть долгий путь прежде, чем карантин сделали бы это невозможным . Однако карантин в Чили и многих странах Южной Америки заставил зкоригуваты планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером", - рассказал глава Национального антарктического научного центра МОН Евге н Дик.
Во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса - всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками и тому подобное. Все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции.
Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса.
Между тем МОН и Национальный антарктический научный центр в тесном сотрудничестве с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию "Академик Вернадский". Там 25-УАЭ должно изменить на станции своих коллег, которые работают на "Вернадском" уже около года.
"Мы и дальше будем информировать о развитии событий. А нашим мужественным полярникам и полярницам желаем крепкого здоровья и успешного продолжения начатой путешествия", - подчеркнул Евгений Дикий.
Напомним, что в состав годовой 25-й экспедиции входит 12 участников - 10 мужчин и 2 женщины.