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Украинские полярники завершили обсервацию в Чили и отправились в Антарктиду

Украинские полярники завершили обсервацию в Чили и отправились в Антарктиду

Киев  •  УНН

 • 15200 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции успешно завершила двухнедельнюю обсервацию в Чили и отправилась в Антарктиду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

“Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) успешно завершила двухнедельный обсервацию в Чили и отправилась в Антарктиду. Их отъезд на судне „Бетанзос“ состоялся в 05:45 (по киевскому времени) сегодня, 14 апреля 2020 года, из порта Пунта-Аренас”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этому предшествовало загрузки в течение нескольких суток 6 фур с продуктами, топливом и оборудованием. Также была проведена тщательная дезинфекция судна и груза, ведь Антарктида до сих пор остается единственным континентом, свободным от COVID-19.

Ожидается, что до конца недели команда дойти до украинской антарктической станции “Академик Вернадский” через штормовой пролив Дрейка. Далее запланировано около 5 дней на разгрузку и столько же — на возвращение на материк участников 24-й УАЭ.

“Усилиями наших дипломатов есть договоренность, что правительство Чили впустит нашу экспедицию, которая уже более года проработала в Антарктиде, на свою территорию. Оттуда потом будет организована их отправка в Украину. Пути этого последнего этапа еще согласовываются и зависят от того, как будет развиваться ситуация с карантином в Украине и других странах на пути домой”, — сообщил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Напомним, украинские полярники на обсервации снимали видео о планах работы в Антарктиде.

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