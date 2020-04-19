Єдиний храм ПЦУ, де не дотримувалися карантину на Великдень, розташовується в Антарктиді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станційна церква Св. Володимира в Антарктиді сьогодні є єдиним храмом Помісної Православної Церкви України, де відбулося повноцінне особисте святкове богослужіння і віряни мали змогу святкувати всі разом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
Зазначається, що це не порушення правил карантину – Антарктида досі лишається єдиним континентом планети, де немає коронавірусу. Ігор Дикий, керівник 24-ої Української антарктичної експедиції, який власне і вів богослужіння, привітав всіх співвітчизників з Великоднем.
Він зазначив: "Бажаємо усім міцного здоров'я, миру і злагоди. Божого благословення на всі родини！Хай воскресне у наших серцях віра в добро. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!”.
Тим часом сьогодні має відбутися невеличке, але довгоочікуване чудо - сьогодні на станцію мають прибути зимувальники 25-ої Української Антарктичної Експедиції, які змінять 24-у УАЕ та літній сезонний загін.
На станції сподіваються, що вже ввечері неділі дві возз’єднані команди матимуть змогу святкувати це світлий день разом.
Нагадаємо, християни східного обряду 19 квітня святкують Великдень.