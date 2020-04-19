Единственный храм ПЦУ, где не соблюдался карантин на Пасху, находится в Антарктиде
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Станционная церковь Св. Владимира в Антарктиде сегодня является единственным храмом Поместной Православной Церкви Украины, где произошло полноценное личное праздничное богослужение и верующие имели возможность праздновать все вместе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
Отмечается, что это не нарушение правил карантина - Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса. Игорь Дикий, руководитель 24-й Украинской антарктической экспедиции, который собственно и вел богослужение, поздравил всех соотечественников с Пасхой.
Он отметил: "Желаем всем крепкого здоровья, мира и согласия. Божьего благословения на все семьи! Да воскреснет в наших сердцах вера в добро. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!".
Между тем сегодня должно состояться небольшое, но долгожданное чудо - сегодня на станцию должны прибыть зимовщики 25-й Украинской Антарктической Экспедиции, которые сменят 24-ую УАЭ и летний сезонный отряд.
На станции надеются, что уже вечером воскресенья две воссоединенные команды смогут праздновать этот светлый день вместе.
Напомним, христиане восточного обряда 19 апреля празднуют Пасху.