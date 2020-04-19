На Пасху на антарктическую станцию должен прибыть новый отряд украинских полярников
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня на Пасху на украинскую антарктическую станцию им. Вернадского должны прибыть зимовщики 25-ой Украинской антарктической экспедиции, которые сменят 24-ую УАЭ и летний сезонный отряд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
"Между тем сегодня должно состояться небольшое, но долгожданное чудо - сегодня на станцию должны прибыть зимовщики 25-ой Украинской антарктической экспедиции, которые сменят 24-ую УАЭ и летний сезонный отряд", говорится в сообщении.
На станции надеются, что уже вечером воскресенья две воссоединенные команды смогут праздновать этот светлый день вместе.
Станционная церковь Св. Владимира в Антарктиде сегодня является единственным храмом Поместной Православной Церкви Украины, где прошло полноценное личное праздничное богослужение, и верующие имели возможность праздновать все вместе.
Напомним, украинские полярники 14 апреля завершили обсервацию в Чили и отправились в Антарктиду.