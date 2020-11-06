Тіло загиблого у травні полярника доставлять в Україну завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Тіло полярника Василя Омеляновича, який у травні наклав на себе руки на станції "Академік Вернадський", доставлять в Україну у суботу, 7 листопада. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі у Facebook, передає УНН.
"Інформуємо вас, що всі адміністративні питання з транспортуванням тіла Василя завершені. Тіло буде доставлено завтра в Україну. Похорони призначені на наступний понеділок, 9 листопада 2020 року", - повідомили в Центрі.
Про те, що на станції “Академік Вернадський” загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович, стало відомо 9 травня.
Тоді повідомлялося, що 8 травня він наклав на себе руки через особисті проблеми.
Василь Омелянович народився 1985 року. Жив у місті Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівки (2011 рік, 16-та УАЕ), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ).