Тело мужчины спасатели обнаружили во время тушения пожара в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Киеве спасатели обнаружили тело мужчины при тушении пожара, который произошел в квартире 5-этажного жилого дома. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
Так, 12 января в 08:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 2-комнатной квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома на ул. Турчина.
Как выяснилось пожар возник в комнате и горение сопровождалось интенсивным задымлением. Во время тушения пожарные обнаружили тело 63-летнего мужчины. Уже в 09: 17 пожар был локализован, а в 09:47 - ликвидирован.
К ликвидации пожара были задействованы 21 человек 9-й Государственной пожарно-спасательной части и 5 единиц техники.