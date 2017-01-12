Тіло чоловіка рятувальники виявили під час гасіння пожежі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Києві рятувальники виявили тіло чоловіка під час гасіння пожежі, яка сталася у квартирі 5-поверхового житлового будинку. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ ДСНС у Києві.
Так, 12 січня о 08:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у 2-кімнатній квартирі на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Турчина.
Як з’ясувалося пожежа виникла у кімнаті і горіння супроводжувалось інтенсивним задимленням. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло 63-річного чоловіка. Вже о09:17 пожежа було локалізована, а о 09:47 — ліквідована.
До ліквідації пожежі були задіяні 21 чоловік 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 5 одиниць техніки.