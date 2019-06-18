Тела погибших в Польше украинцев планируют завтра отправить на Родину

"Оформляются (документы - ред.), поскольку вчера последний участник ДТП скончался в 16 часов. Есть процедура вскрытия тела, предоставление согласия прокурором, получение свидетельства о смерти. На три тела погибших уже документы оформлены, а на четвертое ожидают пока, сегодня будут оформлять. Предварительно, вывоз запланировано, если все будет хорошо, завтра", - отметили в посольстве.

Напомним, 12 июня в ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. В результате въезда автомобиля в дерево двое украинцев погибли на месте, еще один скончался в больнице во время операции.

Как сообщал УНН, 19-летний украинец, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Польше и находился в тяжелом состоянии, вчера умер.