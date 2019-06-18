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Тіла загиблих у Польщі українців планують завтра відправити на Батьківщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Тіла українців, які загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Польщі, планують завтра відправити до України для поховання. Про це журналісту УНН повідомили у Посольстві України в Польщі.

Тіла загиблих у Польщі українців планують завтра відправити на Батьківщину

"Оформляються (документи – ред.), оскільки вчора останній учасник ДТП помер о 16 годині. Є процедура розтину тіла, надання згоди прокурором, отримання свідоцтва про смерть. На три тіла загиблих уже документи оформлені, а на четверте очікують поки, сьогодні будуть оформляти. Попередньо, вивезення заплановане, якщо все буде добре, на завтра", - зазначили у Посольстві.

Нагадаємо, 12 червня у ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч загинули троє українців. У результаті в'їзду автомобіля у дерево двоє українців загинули на місці, ще один помер у лікарні під час операції. 

Як повідомляв УНН, 19-річний українець, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі та перебував у тяжкому стані, вчора помер.

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