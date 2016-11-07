Тела супругов Качиньских эксгумируют в Польше 14 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В понедельник, 14 ноября, состоится эксгумация президентской четы Качиньских, которое погибло в авиакатастрофе под Смоленском, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Перезахоронения Леха и Марии Качиньских будет скромным, заявил краковский митрополит кардинал Станислав Дзивиш, которого цитирует издание.
Эксгумация тел трагически погибшей президентской четы состоится 14 ноября, в тоже время перезахоронения назначено на 18 ноября. Церемония состоится в Кафедральном соборе на Вавеле.
Краковский митрополит отметил, что эксгумация жертв авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, - это "очень деликатное дело".
"Другие семьи, все же, не хотели бы во второй раз переживать этой трагедии. Это очень деликатное дело, это дело морали и совести. С другой стороны, я слышу, что прокурор хочет знать правду и закон его к этому обязывает ", - отметил кардинал С.Дзивиш.
Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на торжества по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.