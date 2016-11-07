Тіла подружжя Качинських ексгумують у Польщі 14 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У понеділок, 14 листопада, відбудеться ексгумація президентського подружжя Качинських, яке загинуло в авіакатастрофі поблизу Смоленська, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
Перепоховання Лєха і Марії Качинських буде скромним, заявив краківський митрополит кардинал Станіслав Дзівіш, якого цитує видання.
Ексгумація тіл трагічно загиблого президентського подружжя відбудеться 14 листопада, натомість перепоховання призначено на 18 листопада. Церемонія відбудеться у Кафедральному соборі на Вавелі.
Краківський митрополит зазначив, що ексгумація жертв авіакатастрофи з 10 квітня 2010 року, — це “дуже делікатна справа”.
“Інші сім’ї, все таки, не хотіли б удруге переживати цієї трагедії. Це надзвичайно делікатна справа, це справа моралі і совісті. З іншого боку, я чую, що прокурор хоче знати правду і закон його до цього зобов’язує”, — зазначив кардинал С.Дзівіш.
Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища “Сєвєрний”, що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на урочистості з нагоди 70-тої річниці Катинського злочину.