TikTok перевел Украину в европейский регион: что это значит
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Популярная платформа TikTok перевела Украину в европейский регион. Администраторы соцсети возможно перестанут блокировать видео о войне. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков в эфире одного с телеканалов, информирует УНН.
Детали
Борняков подчеркнул, что ранее Украина находилась в российском регионе администрирования платформы. Именно это приводило ко многим случаям блокировок контента о войне на территории Украины.
По его словам, возможно, перевод в европейский регион администрирования улучшит ситуацию уже в скором времени.
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«TikTok сейчас нас перевел в новый регион, где мы будем общаться уже с новыми людьми. Я думаю, что это улучшит ситуацию», - отметил Борняков.
Дополнение
Китайское приложение TikTok временно прекращает работу в россии из-за нового закона о "фейках".