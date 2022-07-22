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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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TikTok перевів Україну до європейського регіону: що це означає

TikTok перевів Україну до європейського регіону: що це означає

Київ • УНН

 • 317662 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Популярну платформу TikTok перевели Україну до європейського регіону. Адміністратори соцмережі можливо припинять блокувати відео про війну. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку IT Олександр Борняков в ефірі одного з телеканалів, інформує УНН.

Деталі

Борняков наголосив, раніше Україна перебувала в російському регіоні адміністрування платформи. Саме це призводило до багатьох випадків блокувань контенту про війну на території України.

За його словами, можливо, переведення до європейського регіону адміністрування покращить ситуацію вже незабаром.

Цитата

«TikTok зараз нас перевів до нового регіону, де ми будемо спілкуватися вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію», - зазначив Борняков.

Доповнення 

Китайський застосунок TikTok тимчасово припиняє роботу в росії через новий закон про "фейки".

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