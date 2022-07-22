TikTok перевів Україну до європейського регіону: що це означає
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Популярну платформу TikTok перевели Україну до європейського регіону. Адміністратори соцмережі можливо припинять блокувати відео про війну. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку IT Олександр Борняков в ефірі одного з телеканалів, інформує УНН.
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Борняков наголосив, раніше Україна перебувала в російському регіоні адміністрування платформи. Саме це призводило до багатьох випадків блокувань контенту про війну на території України.
За його словами, можливо, переведення до європейського регіону адміністрування покращить ситуацію вже незабаром.
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«TikTok зараз нас перевів до нового регіону, де ми будемо спілкуватися вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію», - зазначив Борняков.
Доповнення
Китайський застосунок TikTok тимчасово припиняє роботу в росії через новий закон про "фейки".