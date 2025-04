TikTok призупиняє роботу в РФ

Цитата

"У світлі нового російського закону про фейкові новини, у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програмі. Ми продовжуватимемо оцінювати обставини, що розвиваються в Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги з безпекою як нашим головним пріоритетом", – йдеться в повідомленні компанії.

PayPal припиняє роботу в Росії через війну проти України.

