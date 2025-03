TikTok приостанавливает работу в РФ

Цитата

"В свете нового российского закона о фейковых новостях, у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Это не повлияет на нашу службу обмена сообщениями в программе. Мы будем продолжать оценивать обстоятельства, что развиваются в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью восстановить наши услуги с безопасностью как нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении компании.

PayPal прекращает работу в России из-за войны против Украины.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022