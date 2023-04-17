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Тихая Пасха: за весь день в столице полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка

Тихая Пасха: за весь день в столице полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка

Киев • УНН

 • 1008173 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Киев отпраздновал Пасху без единого связанного с этим нарушения общественного порядка. В полиции это объясняют хорошо спланированной подготовкой и координацией всех соответствующих ведомств между собой, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Детали

Пасхальные праздники в столице прошли мирно и спокойно. По официальной информации национальной полиции Киева чрезвычайных событий связанных с празднованием Пасхи по Киеву не происходило, нарушений общественного порядка не зафиксировано. 

Цитата

"Это стало результатом четко спланированной и организованной работы всех структур, привлеченных к обеспечению правопорядка на Пасхальные праздники - Национальной полиции, патрульной полиции, ГСЧС, муниципальной охраны города, представителей ДФТГ, военной службы правопорядка, Национальной гвардии и других. Всего было задействовано более 1800 чел. личного состава, в том числе более 250 автопатрулей", - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

Верующие смогли беспрепятственно посетить молебны в храмах Киева в субботу, в воскресенье, во время ночных богослужений и освятить пасхальные корзины.

"Так, совместными усилиями, в единстве мы приближаем мир в Украине после нашей Победы! Всех киевлян и гостей города еще раз поздравляю со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес!" - добавил начальник КГГА.

Дополнение

В период 15-16 апреля 2023 года столичной службой ГСЧС зафиксировано более 20 возгораний. Обошлось без жертв. Полицией Киева было зафиксировано 104 ДТП, в которых пострадало 9 человек.

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