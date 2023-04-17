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Тихий Великдень: за весь день у столиці поліція не зафіксувала порушень громадського порядку

Тихий Великдень: за весь день у столиці поліція не зафіксувала порушень громадського порядку

Київ • УНН

 • 1008179 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Київ відсвяткував Великдень без жодного пов’язаного з цим порушення громадського порядку. В поліції це пояснюють гарно спланованою підготовкою та координацією усіх відповідних відомств між собою, пише УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Деталі

Великодні свята в столиці пройшли мирно і спокійно. За офіційною інформацією національної поліції міста Києва надзвичайних подій пов’язаних з відзначенням Великодня по Києву не відбувалося, порушень громадського порядку не зафіксовано. 

Цитата

"Це стало результатом чітко спланованої та організованоі роботі усіх структур, залучених до забезпечення правопорядку на Великодні свята - Національної поліції, патрульної поліції, ДСНС, муніципальної охорони міста, представників ДФТГ, військової служби правопорядку, Національної гвардії та інших. Загалом було задіяно понад 1800 чол. особового складу, в тому числі понад 250 автопатрулів", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Віряни змогли безперешкодно відвідати молебні у храмах Києва в суботу, в неділю, під час нічних богослужінь та освятити великодні кошики.

"Так, спільними зусиллями, в єдності ми наближаємо мир в Україні після нашої Перемоги! Усіх киян та гостей міста ще раз вітаю з світлим святом Великодня! Христос воскрес!" - додав начальник КМВА.

Доповнення

В період 15-16 квітня 2023 р. столичною службою ДСНС зафіксовано понад 20 займань. Обійшлося без жертв. Поліцією м. Києва було зафіксовано 104 ДТП, в яких постраждало 9 осіб.

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