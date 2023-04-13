У Києві на Великдень вірянам дозволили залишатися в храмах на ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві віряни зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та залишатися в храмі на всю ніч, до її закінчення. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, заяву якого оприлюднила КМВА, пише УНН.
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«Важливе уточнення щодо богослужінь під час комендантської години! Нагадаю, що, за попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня. 15.04.2023 вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00 год. А 16.04.2023 заплановані ранкові молебні - в період з 05:00 до 18:00 год», - сказав Попко.
Він нагадав, що комендантська година триватиме як завжди з 00:00 до 05:00.
«Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години», - розповів Попко.
Він зазначив, що по завершенню комендантської години люди також можуть відвідати церкви і освятити великодній кошик.
«Залишати храми і знаходитися на вулицях чи інших громадських місцях під час комендантської години - заборонено! Окрім того, усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. При оголошені повітряної тривоги і священнослужителі, і відвідувачі мають обов’язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту», - наголосив Попко.
Доповнення
16-го квітня релігійне свято Воскресіння Господнє (Великдень) відзначатиметься в 163-х культових спорудах міста Києва.