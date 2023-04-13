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У Києві на Великдень вірянам дозволили залишатися в храмах на ніч

У Києві на Великдень вірянам дозволили залишатися в храмах на ніч

Київ • УНН

 • 1224601 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві віряни зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та залишатися в храмі на всю ніч, до її закінчення. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, заяву якого оприлюднила КМВА, пише УНН.

Цитата

«Важливе уточнення щодо богослужінь під час комендантської години! Нагадаю, що, за попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня. 15.04.2023 вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00 год. А 16.04.2023 заплановані ранкові молебні - в період з 05:00 до 18:00 год», - сказав Попко.

Він нагадав, що комендантська година триватиме як завжди з 00:00 до 05:00.

«Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години», - розповів Попко.

Він зазначив, що по завершенню комендантської години люди також можуть відвідати церкви і освятити великодній кошик.

«Залишати храми і знаходитися на вулицях чи інших громадських місцях під час комендантської години - заборонено! Окрім того, усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. При оголошені повітряної тривоги і священнослужителі, і відвідувачі мають обов’язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту», - наголосив Попко.

Доповнення

16-го квітня релігійне свято Воскресіння Господнє (Великдень) відзначатиметься в 163-х культових спорудах міста Києва.

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