В Киеве на Пасху верующим разрешили оставаться в храмах на ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве верующие смогут прийти на службу к Пасхе до начала комендантского часа и оставаться в храме на всю ночь, до его окончания. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, заявление которого обнародовала КГВА, пишет УНН.
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«Важное уточнение относительно богослужений во время комендантского часа! Напомню, что, по предварительному графику, храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16-го апреля. 15.04.2023 вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00 часов. А 16.04.2023 запланированы утренние молебны - в период с 05:00 до 18:00 часов», - сказал Попко.
Он напомнил, что комендантский час продлится как всегда с 00:00 до 05:00.
«Однако, введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа», - рассказал Попко.
Он отметил, что по завершению комендантского часа люди также могут посетить церкви и освятить пасхальную корзину.
«Покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа - запрещено! Кроме того, все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать о расположении ближайшего укрытия. При объявлении воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти в ближайшее сооружение гражданской защиты», - отметил Попко.
Дополнение
16-го апреля религиозный праздник Воскресения Господне (Пасха) будет отмечаться в 163-х культовых сооружениях города Киева.