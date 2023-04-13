В Киеве на Пасху верующим разрешили оставаться в храмах на ночь

Цитата

«Важное уточнение относительно богослужений во время комендантского часа! Напомню, что, по предварительному графику, храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16-го апреля. 15.04.2023 вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00 часов. А 16.04.2023 запланированы утренние молебны - в период с 05:00 до 18:00 часов», - сказал Попко.

Он напомнил, что комендантский час продлится как всегда с 00:00 до 05:00.

«Однако, введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа», - рассказал Попко.

Он отметил, что по завершению комендантского часа люди также могут посетить церкви и освятить пасхальную корзину.

«Покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа - запрещено! Кроме того, все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать о расположении ближайшего укрытия. При объявлении воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти в ближайшее сооружение гражданской защиты», - отметил Попко.

Дополнение

16-го апреля религиозный праздник Воскресения Господне (Пасха) будет отмечаться в 163-х культовых сооружениях города Киева.