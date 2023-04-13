На Великдень по Україні чергуватиме близько 20 тисяч правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. До забезпечення правопорядку під час Великодніх свят буде залучено близько 20 тисяч правоохоронців. Для оперативного реагування в усіх обласних управліннях поліції розпочнуть роботу ситуаційні центри, передає УНН з посиланням на Нацполіцію в Telegram.
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Понад 17 тисяч поліцейських різних підрозділів, а також нацгвардійці, рятувальники та представники добровольчих формувань територіальних громад будуть нести службу у святкові дні, у тому числі біля культових споруд, щоб забезпечити безпеку людей в умовах війни, вказали у Нацполіції.
"Загалом богослужіння проходитимуть у майже 13 тисячах храмів. Наше головне завдання - забезпечити публічну безпеку та порядок з урахуванням терористичних загроз, а також провокацій, які можливі з боку ворога. Відтак до забезпечення правопорядку буде залучено майже 20 тисяч правоохоронців", - повідомив очільник Нацполіції Іван Вигівський.
Він додав, що біля культових споруд також працюватимуть вибухотехніки та кінологи, які перевірятимуть храми та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Та нагадав про комендантську годину, хоча під час проведення богослужінь на Великодні свята очікується що храми будуть відкриті цілодобово для вірян.
"Важливо нагадати прихожанам про комендантську годину, яка триватиме з опівночі до 5-ї ранку, та правила поведінки під час сигналів "повітряної тривоги", - зауважив Вигівський.
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що для оперативного реагування на будь-які правопорушення в усіх обласних управліннях поліції розпочнуть роботу ситуаційні центри.
«Ситуація у нас дуже загострена, наш ворог може застосувати будь-які засоби, аби навести паніку. Ми маємо не допустити провокацій, порушень публічної безпеки та порядку. Ми повинні спрацювати на превенцію та спільно із працівниками СБУ вчасно виявляти осіб, які можуть намагатися дестабілізувати обстановку», - сказав Фацевич.
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