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ДСНС: удари рф у Великдень не виключаються, варто уникати скупчень людей

ДСНС: удари рф у Великдень не виключаються, варто уникати скупчень людей

Київ • УНН

 • 636439 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Людям на деокупованих територіях та тих, які перебувають поблизу місць проведення бойових дій, бажано зменшити масові скупчення, адже не виключено, що рф у Великдень може завдати ударів. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми звертаємося до людей з проханням, особливо це стосується деокупованих територій, територій, які знаходяться поблизу проведення або знаходилися поблизу проведення бойових дій. Бажано в таких районах зменшити скупчення, тому що ворог підступний, і ми не виключаємо, що навіть в такий день (Великдень – ред.) він може завдати відповідних ударів, тому люди мають бути проінформовані й знати, де знаходиться найближче укриття», - розповів Хорунжий.

Доповнення

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання, чи вдарить рф на Великдень, зазначив, що підготовка рф до ракетних ударів спостерігається завжди, тому країна-агресор може вдарити по Україні у будь-який момент.

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