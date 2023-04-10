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Підготовка спостерігається завжди: у Повітряних силах відповіли, чи планує рф масований ракетний удар на Великдень

Підготовка спостерігається завжди: у Повітряних силах відповіли, чи планує рф масований ракетний удар на Великдень

Київ • УНН

 • 532850 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Підготовка рф до ракетних ударів спостерігається завжди, тому країна-агресор може вдарити по Україні у будь-який момент, сказав в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання, чи вдарить рф на Великдень, передає УНН.

Цитата

"У нас вже хтось і відсвяткував Великдень. Навіть на сторінці Головнокомандувача вже теж були вітання саме з великодніми святами... Святкують по різному. Те, що країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю московський патріархат, може зробити це (завдати ракетних ударів - ред.) і на Великдень, а можуть і не зробити. Не можу я дати таку відповідь, тому що ознаки підготовки є завжди”, – зазначив Ігнат.

Деталі

Він додав, що складно сказати, звідки саме та коли варто очікувати нового ракетного удару, оскільки маневрування та пересування техніки є завжди.

"Те, що кораблі виходять-заходять, літаки теж на аеродромах базування їхніх. Вони розосередили стратегічну авіацію, але ж є інформація у нас і від наших партнерів, де знаходяться літаки, у якій кількості, чи є ракети біля них...Ми мусимо бути в готовності і мусимо захищати країну в будь-який час", - пояснив Ігнат.

Доповнення

Війська рф зменшили застосування авіації у безпосередній близькості до кордонів України, натомість застосовують авіацію дистанційно.

Раніше Ігнат повідомляв, що на російських аеродромах у бойовій готовності можуть перебувати щонайменше 12 літаків стратегічної авіації рф.

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