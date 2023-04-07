У Повітряних силах розповіли, як змінилася тактика атак рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Війська рф зменшили застосування авіації у безпосередній близькості до кордонів України, натомість застосовують авіацію дистанційно. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Ворог менше почав застосовувати авіацію у безпосередній близькості до наших кордонів, багато техніки було знищено напередодні, мається на увазі, коли була операція зі звільнення наших територій на Харківському, Херсонському напрямках. Ворог сьогодні застосовує більше дистанційно авіацію, кориговані авіаційні бомби. Їх застосовують літаки Су-35, Су-34 з дальних підступів - це 50 і більше кілометрів від лінії бойового зіткнення", - зазначив Ігнат.
Деталі
Речник додав, що ця тактика є "небезпечною" для України, оскільки на сьогодні немає засобів, які "можуть відігнати подалі російську авіацію від кордонів".
Нагадаємо
Речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти застосовують до 20 плануючих бомб за день по всій лінії розмежування.