В Воздушных силах рассказали, как изменилась тактика атак рф

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"Враг меньше начал применять авиацию в непосредственной близости к нашим границам, много техники было уничтожено накануне, имеется в виду, когда была операция по освобождению наших территорий на Харьковском, Херсонском направлениях. Враг сегодня применяет больше дистанционно авиацию, корректируемые авиационные бомбы. Их применяют самолеты Су-35, Су-34 с дальних подступов - это 50 и более километров от линии боевого соприкосновения", - отметил Игнат.

Детали

Спикер добавил, что эта тактика является "опасной" для Украины, поскольку на сегодня нет средств, которые "могут отогнать подальше российскую авиацию от границ".

Напомним

Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты применяют до 20 планирующих бомб за день по всей линии разграничения.