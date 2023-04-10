Подготовка наблюдается всегда: в Воздушных силах ответили, планирует ли рф массированный ракетный удар на Пасху

Цитата

"У нас уже кто-то и отпраздновал Пасху. Даже на странице Главнокомандующего уже тоже были поздравления именно с пасхальными праздниками... Празднуют по разному. То, что страна, которая использует религию как оружие массового поражения, на сегодня я так называю московский патриархат, может сделать это (нанести ракетные удары - ред.) и на Пасху, а могут и не сделать. Не могу я дать такой ответ, потому что признаки подготовки есть всегда”, – отметил Игнат.

Детали

Он добавил, что сложно сказать, откуда именно и когда стоит ожидать нового ракетного удара, поскольку маневрирование и передвижение техники есть всегда.

"То, что корабли выходят-заходят, самолеты тоже на аэродромах базирования их. Они рассредоточили стратегическую авиацию, но есть информация у нас и от наших партнеров, где находятся самолеты, в каком количестве, есть ли ракеты возле них... Мы должны быть в готовности и должны защищать страну в любое время", - пояснил Игнат.

Дополнение

Войска рф уменьшили применение авиации в непосредственной близости к границам Украины, вместо этого применяют авиацию дистанционно.

Ранее Игнат сообщал, что на российских аэродромах в боевой готовности могут находиться не менее 12 самолетов стратегической авиации рф.