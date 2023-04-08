"Загроза нікуди не зникла": Повітряні сили фіксують 12 літаків стратегічної авіації рф на аеродромах

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"Загроза нікуди не зникла і ракетних атак. Зрозуміло, що може бути зосереджено авіаційне угруповування, воно постійно знаходиться на тих аеродромах, з яких атакують нас, працює на фронті тактична авіація,.. й інші дистанційно завдають ударів", - зазначив Ігнат.

"Нікуди не ділася і дальня авіація, вірніше, стратегічна авіація, яка роззосереджена на різних аеродромах, я маю на увазі літаки Ту-95, вони можуть бути у готовності до застосування ракетного озброєння. Тому що 12 літаків щонайменше спостерігається на цих аеродромах, які можуть атакувати Україну", - вказав речник ПС ЗСУ.

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