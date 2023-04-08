"Угроза никуда не исчезла": Воздушные силы фиксируют 12 самолетов стратегической авиации рф на аэродромах

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"Угроза никуда не исчезла и ракетных атак. Понятно, что может быть сосредоточена авиационная группировка, она постоянно находится на тех аэродромах, с которых атакуют нас, работает на фронте тактическая авиация,... и другие дистанционно наносят удары", - отметил Игнат.

"Никуда не делась и дальняя авиация, вернее, стратегическая авиация, которая рассредоточена на разных аэродромах, я имею в виду самолеты Ту-95, они могут быть в готовности к применению ракетного вооружения. Потому что 12 самолетов по меньшей мере наблюдается на этих аэродромах, которые могут атаковать Украину", - указал представитель ВС ВСУ.

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