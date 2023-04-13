ГСЧС: удары рф в Пасху не исключаются, стоит избегать скоплений людей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Людям на деоккупированных территориях и тех, которые находятся вблизи мест проведения боевых действий, желательно уменьшить массовые скопления, ведь не исключено, что ha в Пасху может нанести удары. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Мы обращаемся к людям с просьбой, особенно это касается деоккупированных территорий, территорий, которые находятся вблизи проведения или находились вблизи проведения боевых действий. Желательно в таких районах уменьшить скопление, потому что враг коварен, и мы не исключаем, что даже в такой день (Пасха – ред.) он может нанести ответные удары, поэтому люди должны быть проинформированы и знать? где находится ближайшее укрытие», - рассказал Хорунжий.
Дополнение
Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, ударит ли рф на Пасху, отметил, что подготовка рф к ракетным ударам наблюдается всегда, поэтому страна-агрессор может ударить по Украине в любой момент.