ГСЧС: удары рф в Пасху не исключаются, стоит избегать скоплений людей

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«Мы обращаемся к людям с просьбой, особенно это касается деоккупированных территорий, территорий, которые находятся вблизи проведения или находились вблизи проведения боевых действий. Желательно в таких районах уменьшить скопление, потому что враг коварен, и мы не исключаем, что даже в такой день (Пасха – ред.) он может нанести ответные удары, поэтому люди должны быть проинформированы и знать? где находится ближайшее укрытие», - рассказал Хорунжий.

Дополнение

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, ударит ли рф на Пасху, отметил, что подготовка рф к ракетным ударам наблюдается всегда, поэтому страна-агрессор может ударить по Украине в любой момент.