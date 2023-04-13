На Пасху по Украине будет дежурить около 20 тысяч правоохранителей

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Более 17 тысяч полицейских различных подразделений, а также нацгвардейцы, спасатели и представители добровольческих формирований территориальных громад будут нести службу в праздничные дни, в том числе возле культовых сооружений, чтобы обеспечить безопасность людей в условиях войны, указали в Нацполиции.

"В целом богослужения будут проходить в почти 13 тысячах храмов. Наша главная задача - обеспечить публичную безопасность и порядок с учетом террористических угроз, а также провокаций, которые возможны со стороны врага. Поэтому к обеспечению правопорядка будет привлечено почти 20 тысяч правоохранителей", - сообщил руководитель Нацполиции Иван Выгивский.

Он добавил, что возле культовых сооружений также будут работать взрывотехники и кинологи, которые будут проверять храмы и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов. И напомнил о комендантском часе, хотя во время проведения богослужений на Пасхальные праздники ожидается, что храмы для верующих будут открыты круглосуточно.

"Важно напомнить прихожанам о комендантском часе, который продлится с полуночи до 5 утра, и правила поведения во время сигналов "воздушной тревоги", - отметил Выгивский.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что для оперативного реагирования на любые правонарушения во всех областных управлениях полиции начнут работу ситуационные центры.

«Ситуация у нас очень обостренная, наш враг может применить любые средства, чтобы навести панику. Мы не должны допустить провокаций, нарушений публичной безопасности и порядка. Мы должны сработать на превенцию и совместно с работниками СБУ вовремя выявлять лиц, которые могут пытаться дестабилизировать обстановку», - сказал Фацевич.

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