"Релігія рф - вбивства, ґвалтування і мародерство": Подоляк про обстріли окупантами міст у Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріли українських міст окупантами у Великдень, заявив, що релігією росії є "вбивства, ґвалтування і мародерство". Про це пише УНН, посилаючись на Twitter радника.
Цитата
"Росіяни настільки ж "ревні християни", наскільки "миротворці". Релігія рф – вбивства, ґвалтування і мародерство. У великоднє свято вони вбили дітей у Слов’янську, розбомбили церкву на Запоріжчині, обстріляли квартали Нікополя. У цієї нації немає бога, є лише "бункерні ідоли", - написав він.
Нагадаємо
14 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Слов'янську. По місту було випущено 8 ракет із ЗРК "С-300". Унаслідок атаки 15 цивільних загинуло, 24 отримали поранення.
За минулу добу, 16 квітня, російські війська понад пів сотні разів обстріляли Запорізьку область, зокрема, завдали 4 авіаудари.
У Нікополі Дніпропетровської області ворожими обстрілами на Великдень було пошкоджено храм, двоє людей отримали поранення.