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"Релігія рф - вбивства, ґвалтування і мародерство": Подоляк про обстріли окупантами міст у Великдень

"Релігія рф - вбивства, ґвалтування і мародерство": Подоляк про обстріли окупантами міст у Великдень

Київ • УНН

 • 623668 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріли українських міст окупантами у Великдень, заявив, що релігією росії є "вбивства, ґвалтування і мародерство". Про це пише УНН, посилаючись на Twitter радника.

Цитата

"Росіяни настільки ж "ревні християни", наскільки "миротворці". Релігія рф – вбивства, ґвалтування і мародерство. У великоднє свято вони вбили дітей у Слов’янську, розбомбили церкву на Запоріжчині, обстріляли квартали Нікополя. У цієї нації немає бога, є лише "бункерні ідоли", - написав він.

Нагадаємо

14 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Слов'янську. По місту було випущено 8 ракет із ЗРК "С-300". Унаслідок атаки 15 цивільних загинуло, 24 отримали поранення.

За минулу добу, 16 квітня, російські війська понад пів сотні разів обстріляли Запорізьку область, зокрема, завдали 4 авіаудари.

У Нікополі Дніпропетровської області ворожими обстрілами на Великдень було пошкоджено храм, двоє людей отримали поранення.

Українські Національні Новини

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