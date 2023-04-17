"Религия рф - убийства, изнасилования и мародерство": Подоляк об обстрелах оккупантами городов в Пасху

Цитата

"Россияне настолько же "ревностные христиане", насколько "миротворцы". Религия рф – убийства, изнасилования и мародерство. В пасхальный праздник они убили детей в Славянске, разбомбили церковь в Запорожской области, обстреляли кварталы Никополя. У этой нации нет бога, есть только "бункерные идолы", - написал он.

Напомним

14 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Славянску. По городу было выпущено 8 ракет из ЗРК "С-300". В результате атаки 15 гражданских погибло, 24 получили ранения.

За минувшие сутки, 16 апреля, российские войска более полусотни раз обстреляли Запорожскую область, в частности, нанесли 4 авиаудара.

В Никополе Днепропетровской области вражескими обстрелами на Пасху был поврежден храм, два человека получили ранения.