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"Религия рф - убийства, изнасилования и мародерство": Подоляк об обстрелах оккупантами городов в Пасху

Киев • УНН

 • 623661 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрелы украинских городов оккупантами в Пасху, заявил, что религией россии являются "убийства, изнасилования и мародерство". Об этом пишет УНН, ссылаясь на Twitter советника.

Цитата

"Россияне настолько же "ревностные христиане", насколько "миротворцы". Религия рф – убийства, изнасилования и мародерство. В пасхальный праздник они убили детей в Славянске, разбомбили церковь в Запорожской области, обстреляли кварталы Никополя. У этой нации нет бога, есть только "бункерные идолы", - написал он.

Напомним

14 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Славянску. По городу было выпущено 8 ракет из ЗРК "С-300". В результате атаки 15 гражданских погибло, 24 получили ранения.

За минувшие сутки, 16 апреля, российские войска более полусотни раз обстреляли Запорожскую область, в частности, нанесли 4 авиаудара.

В Никополе Днепропетровской области вражескими обстрелами на Пасху был поврежден храм, два человека получили ранения.

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