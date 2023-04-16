Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені: з-під завалів дістали 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені. За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: 5 (у тому числі, 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули. Про це інформує голова ОВА в Telegram, пише УНН.
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"14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов'янську. По місту було випущено 8 ракет із ЗРК "С-300". Жертвами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені", - повідомив Павло Кириленко.
Він додав, що наймасштабніших руйнувань рашисти завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий - рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.
Нагадаємо
рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов'янську.