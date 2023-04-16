Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены: из-под завалов достали 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены. По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: 5 (в том числе, 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли. Об этом информирует глава ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"14 апреля рашисты нанесли массированный ракетный удар по Славянску. По городу было выпущено 8 ракет из ЗРК "С-300". Жертвами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 были ранены", - сообщил Павел Кириленко.
Он добавил, что самые масштабные разрушения рашисты нанесли пятиэтажке в переулке Парковый - спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там продолжались несколько дней.
Напомним
рашисты нанесли массированный ракетный удар по Славянску.