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Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены: из-под завалов достали 15 человек

Киев • УНН

 • 694958 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены. По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: 5 (в том числе, 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли. Об этом информирует глава ОВА в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"14 апреля рашисты нанесли массированный ракетный удар по Славянску. По городу было выпущено 8 ракет из ЗРК "С-300". Жертвами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 были ранены", - сообщил Павел Кириленко.

Он добавил, что самые масштабные разрушения рашисты нанесли пятиэтажке в переулке Парковый - спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там продолжались несколько дней.

Напомним

рашисты нанесли массированный ракетный удар по Славянску. 

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