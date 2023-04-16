Ворог вдарив по храму у Нікополі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Нікополі на Дніпропетровщині ворожими обстрілами пошкоджено храм. Двоє людей отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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«росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована», - повідомив Лисак.
Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.
Він також повідомив, що наслідки обстрілу уточнюються.
Додамо
У Комишувасі Запорізької області ракета ворога влучила поряд з храмом.