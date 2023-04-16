«Гучна доба»: ворог наніс більше сотні ударів по населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ворог підступно наніс 101 удар по селах та містечках Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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Руйнувань зазнали цивільні об'єкти у Степногірську, Оріхові, Гуляйполі, Залізничному та ще у 15 населених пунктах.
«У Запоріжжі вночі, на щастя, ніхто не постраждав. Ворог поцілив двома ракетами в зелену зону в одному з районів міста: пошкоджено припарковані автівки, комунікації та споруди. Ще дві ракети влучили у відкриту територію поруч з готельно-розважальним комплексом, житлові будинки поруч також отримали незначні пошкодження», - повідомив Малашко.
У Комишувасі пошкоджено склад з паливними брикетами, на щастя, навесні в них нагальної потреби немає. Ще одна ракета влучила біля місцевої церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі та житлові будинки навколо.
«Двоє жителів постраждали: чоловіку на місці надали допомогу, а жінку госпіталізовано до лікарні», - повідомив голова ОВА.