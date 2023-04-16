"Громкие сутки": враг нанес более сотни ударов по населенным пунктам Запорожской области

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Враг коварно нанес 101 удар по селам и городкам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Разрушениям подверглись гражданские объекты в Степногорске, Орехове, Гуляйполе, Железнодорожном и еще в 15 населенных пунктах.

«В Запорожье ночью, к счастью, никто не пострадал. Враг попал двумя ракетами в зеленую зону в одном из районов города: повреждены припаркованные машины, коммуникации и сооружения. Еще две ракеты попали в открытую территорию рядом с гостинично-развлекательным комплексом, жилые дома рядом также получили незначительные повреждения», - сообщил Малашко.

В Камышевахе поврежден склад с топливными брикетами, к счастью, весной в них насущной потребности нет. Еще одна ракета попала возле местной церкви. Взрывной волной повреждены здания и жилые дома вокруг.

«Двое жителей пострадали: мужчине на месте оказали помощь, а женщина госпитализирована в больницу», - сообщил председатель ОГА.

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